"Llámame sin pena" ante contingencia bombero mexicano entrega despensas a familias

Tamaulipas.- Ante la contingencia por coronavirus (Covid-19) un bombero mexicano entrega despensas a familias necesitadas.

Se trata del bombero Raúl Enrique Bernal Gómez, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien sin dejar de lado su valiente profesión, decidió apoyar a las personas que más lo necesitan.

Si no tienes trabajo, no recibes apoyo de nadie y en algún momento se te terminan los insumos, por favor no te quedes callad@!!! No acuestes a tus peques o a tus papás sin comer. Escríbeme, llámame sin pena que de lo poco o mucho que pueda tener, con todo gusto te compartiré de mis alimentos", comentó en redes sociales.