Llevaron a perrita a bañar a estética y se las regresan muerta

CDMX.- Una pareja, dejó a su perrita ‘Diva’ de raza labrador, en una estética canina móvil afuera de su casa, pero se las entregaron ya sin vida, esto en la colonia Portales de la alcaldía Benito Juárez.

Carolina Navarrete y Abraham Guerra, propietarios de ‘Diva’, dejaron en buen estado de salud a su perrita en el carro de Pet Bubble Shower. A la cual entró caminando la perra para recibir su respectivo baño.

Minutos después de que entró ‘Diva’ para que la bañaran, salió una empleada de la estética, quien les dijo que su perrita se había desmayado, por lo que de inmediato la trasladaron a un veterinario.

Después de diversas pruebas se llegó al resultado que la perrita recibió varios golpes que le provocaron una distensión en su estómago.

PIDEN AYUDA DE LAS AUTORIDADES

Los dueños de ‘Diva’ han hecho un llamado a las autoridades para que regulen a las estéticas caninas móviles.

“Me gustaría pedirle a las autoridades que sea más severas con los requisitos para la apertura de este tipo de lugares, porque las estéticas caninas móviles y las guarderías (de mascotas) se pueden abrir muy fácilmente”, indicaron la pareja.

De acuerdo a los dueños de ‘Diva’, la perrita era amorosa, estaba bien entrenada, había ganado distintos premios de concursos caninos, nunca había sufrido males cardiacos.

La muerte de ‘Diva’ provocó que Carolina y Abraham inicien una denuncia legal, al asegurar que ante la publicación del hecho, muchas personas señalaron haber sufrido abusos por parte de la estética móvil.

Carolina explicó para Uno.tv lo dificultad de la situación por la que están pasando:

No tienen idea cómo nos está doliendo la pérdida de nuestro bebé, y lo peor es la forma en la que fue. La crueldad animal es algo que nosotros no toleramos, con la que no estamos de acuerdo, porque había otras formas”.

Si la perrita no se dejó bañar, estaban en la puerta de su casa, ¿por qué no se bajaron a decir que la perrita no se dejó?. No había necesidad de someterla a golpes al grado de matarla”.