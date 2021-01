Lo sabía desde la primaria: joven se opera para no tener hijos y se vuelve “child free”

Argentina.- Una mujer de 27 años de edad llamada Belén Álvarez, tomó la decisión de unirse al movimiento “child free” y se ligó las trompas.

Estaban haciendo la lista de cómo se iban a llamar sus bebés y me sorprendió que todas estaban muy decididas. Sabían los nombres y sabían que primero iban a tener un nene, después una nena. Incluso planeaban cuántos años se iban a llevar entre ellos; teníamos 11, 12 años”, contó Belén quien en ese entonces ya había pasado a sexto grado de primaria.

Según detalló la joven argentina al medio local, ella ya sabía que no quería tener hijos desde el

Al crecer, la joven mantuvo su decisión en secreto hasta que se enteró del movimiento “child free” (libre de hijos), en donde compartió su experiencia con más personas que pasaron por lo mismo.

Me han dicho de todo, lo más común es ‘cuando llegues a tal edad se te va a despertar el reloj biológico y va a hacer que quieras tener hijos’. Hasta los comerciantes del barrio me preguntaban qué pasaba, porque ya tenía 22 y no tenía chicos. Es increíble cómo tanta gente se cree con derecho a opinar sobre tu vida”, comentó la joven.