¿Loca por la belleza? Mujer asalta spa con una sierra para robar botox

Estados Unidos.- ¿Hasta dónde puede llegar la obsesión por la belleza? Una mujer en Estados Unidos llegó hasta un spa armada con una sierra eléctrica para robar botox y varios tratamientos antiedad.

Este peculiar caso ocurrió en Houston, donde las cámaras de vigilancia de un spa en Sugar Land, grabaron a una mujer tratando de tirar la pierta el pasado 23 de agosto.

Al no lograrlo, se ve que regresa a su auto, pero no para irse, si no para tomar una herramienta.

La mujer baja del auto con una sierra eléctrica y con ella logra tirar la puerta.

¿Obsesión con la belleza?

De acuerdo con el personal del local, la mujer se llevó todo el botox con el que contaban, junto con otros productos antiedad, aprovechando que ya habían cerrado.

Después del robo, la mujer subió a su auto y huyó del lugar. Hasta el momento no ha sido detenida.