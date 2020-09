Madre pide ayuda para su hijo autista y los agentes le disparan al niño

Estados Unidos.- Linden Cameron, un adolescente estadounidense de 13 años, sufría una crisis nerviosa derivada del síndrome de Asperger que padece, un trastorno del desarrollo dentro del espectro autista.

Su madre, Golda Barton, llamó al 911, el teléfono de emergencias, confiando en que la policía de su ciudad, Salt Lake City (Utah), la ayudara a hospitalizarlo. Pero, en lugar de recibir apoyo, el joven Linden recibió los balazos de un agente que se presentó en su casa. Ahora está ingresado en estado grave con heridas en el intestino, la vejiga, los hombros y los tobillos.

Es solo un niño. Tiene problemas mentales. ¿Por qué no lo agarraron y ya está?.", declaró entre lágrimas la madre a una televisión local.

La madre asegura que su hijo no iba armado y la policía, de la que ella dice que apenas le ha dado explicaciones de lo sucedido, afirma que no encontró arma alguna en el lugar de los hechos.

No importan las circunstancias, lo sucedido el viernes es una tragedia y espero que se lleve con celeridad y de manera transparente por el bien de todos los implicados", aseguró en un comunicado el alcalde de Salt Lake City, el demócrata Erin Mendenhall.

La madre de Lindon describe a su hijo como un amante de los videojuegos, los quads y los longboards (un tipo de patineta), y señala que a menudo sufre crisis de ansiedad cuando ella se ausenta.

Les dije: 'no va armado; no lleva nada; simplemente se le va la cabeza, y empieza a chillar y a gritar. Es un niño. Intenta llamar la atención y no sabe poner medida", ha añadido.