Maestra colecta televisores para que alumnos puedan ver clases y ellos lloran de la emoción

Eliana Montiel, una maestra de primaria de Veracruz, vio que no todos sus alumnos tenían televisión para ver sus clases a distancia.

La profesora comenzó una colecta de televisores viejos para donarlos a sus estudiantes que no tienen los recursos para comprar uno.

La acción de la maestra se hizo viral y en otros estados buscan replicarla.

Veracruz, México.- Una maestra de primaria se dio cuenta de que muchos de sus alumnos no estaban tomando clases, pero no porque no quisieran, sino porque no tenían dónde verlas y fue entonces que decidió hacer una colecta de televisores.

La agencia AFP fue la encargada de difundir la noble acción de la profesora Eliana Montiel y la noticia de inmediato se hizo viral y decenas de mexicanos ahora buscan apoyar la iniciativa.

De acuerdo con el medio, la educadora de 29 años escribió en su cuenta de Facebook que buscaba a quienes quisieran regalar alguna televisora vieja que les sobrara o que ya no usaran para así donársela a sus alumnos de bajos recursos que no cuentan con el dinero para comprar una televisión y poder ver sus clases.

Sentí una gran preocupación al saber que muchos alumnos no tendrían dónde ver sus clases”, compartió la maestra al medio.

Los primeros donantes aparecieron y la profesora Eliana tomó su auto y fue por los televisores para luego llevarlos a las casas de sus estudiantes, quienes desde el pasado 24 de agosto iniciaron el ciclo escolar 2020-2021.

Lo que siempre intento es que ningún alumno se quede atrás, que todos avancen, cada quien a su ritmo de aprendizaje, pero que nadie se quede atrás y mucho menos por circunstancias económicas”, dijo Eliana Montiel.

La profesora señaló que muchos de los padres de familia no tienen una televisión y tampoco tienen los recursos para comprar una, incluso cuando iniciaron las clases a distancia, muchos de ellos querían que sus hijos iniciaran el curso pero algunos se quedaron desempleados debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Alumnos lloran de la emoción

El medio también compartió la historia de Jesús, uno de los alumnos de Eliana, quien al ver a su maestra llegar a su casa, cargando una enorme televisión análoga para que continuara aprendiendo, el niño de 8 años comenzó a llorar de la alegría.

El pequeño se quedó sin tele y útiles escolares debido a una de las recientes inundaciones que se registraron en Veracruz.

Estoy muy agradecido porque la maestra ha hecho muchos esfuerzos por mí, me enseña muchas cosas”, dijo el pequeño.

Luego de que la colecta de la maestra se hiciera viral, decenas de mexicanos de diferentes partes del país han intentado contactarla para entregarle televisores que no usan y así apoye a más niños, incluso asociaciones civiles buscan replicar la acción en otros estados de México.