Maestra se burla de un niño porque su equipo de futbol favorito perdió

Argentina.- Las maestras deben ser un apoyo para los niños, incluso si piensan diferente, pero esta docente parece haberlo olvidado cuando se burló de uno de sus alumnos en el salón, sólo por no coincidir en el futbol.

En Argentina, quedó grabado el momento en que una maestra le pidió a sus alumnos un aplauso para el equipo Atlético, que venció al River Plate en la Super Copa Argentina. Todos los niños se emocionaron, menos uno que es justamente seguidor del River, informa el portal Pulso SLP.

No conforme con ello, la maestra comenzó a insistirle a "Santi" el porqué no estaba emocionado, burlándose de la derrota del River y le pidió de nuevo que aplaudiera al Atlético. Finalmente, al ver que no lograba convencer al niño, pidió un aplauso para el Decano, un equipo de futbol local.

Se viraliza burla

El video en que la maestra se burla del pequeño se volvió rápidamente viral, por lo que las autoridades de la escuela despidieron a la docente ante su actitud insensible.

❤️ #AplausosParaSanti pic.twitter.com/2KapVWlByb — Club Atlético San Martín (@CASMOficial) 16 de mayo de 2019

Pero también trajo consecuencias para Santi, ya que al enterarse del caso, el equipo Atlético San Martín repudió la actitud de la maestra e invitó al niño a conocer al futbolista Luciano Pons, además de becarlo en su escuela de futbol.