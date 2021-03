VIDEO "Si mueren es por algo", maestro en México incita a torturar a mujeres

México.- Un profesor de la UNAM fue separado de su cargo luego de emitir comentarios misóginos donde normaliza la violencia e incita a tortuar a las mujeres en un video que circula en la aplicación de Tik Tok.

Si mueren es por algo, no es porque digan vamos a matar a diez mujeres ahorita, eso no, cada quién, el que anda mal termina mal”, espresó en redes sociales.

La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Auatónoma de México, rechazó las declaraciones del docente Genaro Castro Flores y a su vez ofreció a los estudiantes apoyo legal si se han visto vulnerados sus derechos.

En un video compartido por la usuaria @daniela.esparzag se escucha a Castro Flores decir que haría cualquier cosa con tal de saber las verdaderas intenciones de las feminista aunque esto lo lleve a la cárcel.

Los gobiernos o los gobernantes no sé que hacen, pero yo una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me la llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo, punto. ¿Por qué no han agarrado a ninguna?”, señala.