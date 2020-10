Maestro prohíbe a alumna amamantar a su bebé en clase y causa polémica

Estados Unidos.- Marissa Mares, una madre joven, pensó que el tomar clases en línea le serían una ventaja para cuidar a su bebé, pero fue todo lo contrario, pues durante una sesión tuvo que amamantar a su hija y su profesor al darse cuenta, se molestó y le prohibió hacer esto de nuevo; el caso ha causado mucha polémica entre los internautas.

Debido a la contingencia por el coronavirus, alumnos de diferentes niveles educativos en Estados Unidos han continuado sus clases en línea lo cual ha sido de ventaja para aquellos que tienen dificultades para trasladarse o que deben estar al cuidado de otras personas.

Marissa Mares, una estudiante del Fresno City College vio como una gran oportunidad el tomar las clases en línea pues tiene una pequeña bebé a la cual debe cuidar; sin embargo, una acción completamente natural de la maternidad hizo que esta experiencia fuera desagradable.

Hace unos días, a través de su cuenta de Instagram, compartió que durante una de sus clases, su profesor les pidió a los alumnos que como regla obligatoria su micrófono y su cámara deben estar encendidos en todo momento.

Marissa había cumplido con la regla pero cuando su bebé tenía hambre tuvo que apagar su cámara y darle de comer a su hija, su maestro al ver la cámara apagada se enojó y la cuestionó.

Ella le explicó a su profesor que debía amamantar a su hija, pero él le dijo que estaba prohibido que lo hiciera, que le diera de comer a su pequeña durante el tiempo libre.

Me alegra saber que puede tener la cámara y el micrófono encendidos, pero no amamante a su hija durante la clase porque no es lo que debería hacer. Hazlo en tu tiempo libre”, le dijo.

A pesar de que en todo el mundo mujeres y madres luchan porque no se vea como algo malo a una mujer amamantando a su bebé en lugares públicas pues es considerado como discriminación, esto le importó poco al maestro de la joven y ella confesó que se sintió humillada.

Me delató frente a mis compañeros y no me gustó la sensación de que me dijera lo que puedo y no puedo hacer con mi bebé, especialmente en mi propia casa porque la escuela es online en este momento”, reveló.