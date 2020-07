‘Mamá ayúdame’, niña de 5 años sufre feroz ataque de perro pitbull

Ciudad Juárez.- La angustia que vivió Santa Mónica Martínez al tratar de rescatar a su hija de cinco años de un perro pitbull que se metió al patio de su casa y la atacó en la cara, se convirtió ahora en la preocupación por reunir lo necesario en dinero para cubrir los gastos en el Centro Médico de Especialidades (CME).

La madre, quien pide el apoyo de la comunidad, narró que el miércoles sus hijos estaban jugando en el patio de su casa ubicada en la calle Yeso 353, de la colonia Vista Hermosa, cuando uno de ellos comenzó a gritarle que el perro de su vecino se había soltado y estaba atacando a su hermanita.

Cuando yo salí el perro ya traía a la niña del cachete, salí y empecé a gritar a los vecinos que me ayudarán. Intentaron quitarle la niña al perro, intenté pegarle al perro y no soltaba a la niña… Pensé que ya no estaba reaccionando”, narró Santa Mónica.