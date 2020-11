Mamá crea muñecos inclusivos para que niños se sientan identificados

Reino Unido.- Una mujer decidió crear juguetes que tienen un parecido a los niños con capacidades diferentes.

Según relató Clare Tawell, de 39 años de edad, al medio Today, había buscado en las tiendas inicialmente una muñeca para su hija de 4 años quien padece de sordera.

Me desanimé mucho cuando no pude encontrar una muñeca o ningún juguete con audífonos. Sentí que la sociedad no la consideraba importante y, por lo tanto, no debería ser 'reconocida’”, comentó la mujer.