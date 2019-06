Mamás se enojan porque no fueron invitadas a 'El Día del Padre'

Perú.- Madres de familia en Magdalena, Perú, denunciaron a la directora de una escuela primaria por discriminación. El 14 de junio se iba a llevar a cabo un festival con motivo del Día del Padre, pero las madres no están invitadas al evento.

¿Y qué pasa si el niño no tiene padre? La notificación indica que el estudiante puede invitar a otra persona que lo reemplace, pero éste debe ser un hombre. Toda persona del sexo femenino queda excluida.

Si las niñas no tienen papá, mejor no las traigan“, le dijo la directora del colegio FAP Marco Antonio Schenone Oliva a una madre soltera.

Esta señora, madre de dos niñas, no daba crédito a la actitud prepotente de la directora, que se negó a escuchar los argumentos.

Esto no puede pasar con mis hijas. Yo lucho todos los días para que no se note esa ausencia del papá o que no sea tan notorio en ellas.