Manda a niña a la tienda y en el camino abusan de ella y la asesinan

República Dominicana.- Yaneisy Rodríguez de cuatro años fue a la tienda de noche por órdenes de su mamá y en el camino sufrió lo más terrorífico de su vida, después la encontraron muerta en un basurero y con signos de violación.

El hecho ha consternado al mundo entero. Todo ocurrió el pasado sábado a las 10 de la noche en Sabana Iglesias, Santiago, en República Dominicana, cuando su madre la mandó a la tienda y después nadie supo de ella.

La familia y el personal de seguridad comenzaron a buscarla y nadie la vio, sino hasta tres días después hallaron su cuerpo en un basurero a unos 400 metros de su casa.

Luego de las investigaciones, la policía investigadora descubrió que dos jóvenes habían abusado de ella y lograron detenerlos. Franklin Fernández Cruz de 31 años de edad es uno de los presuntos responsables y declaró a los medios de comunicación que intentó violarla, pero por su estado de embriagues no pudo. El otro responsable es un adolescente de 16 años.

El adolescente dijo que vio a la niña en la calle y se la llevó a casa de Franklin, donde ambos abusaron de ella y luego la mataron a golpes.

Ramón Antonio Pérez Espinal papá de Yaneisy Rodríguez, está destrozado y pide la pena máxima para los reponsables, además culpó a su esposa por haber mandado tan noche a la tienda a la pequeña.

“Mi pequeña, ahora quien me va a bailar, quien me va a dar un abrazo como tú me lo dabas y besabas”, lamentó.