Manuel trabajó como albañil pagar su universidad y se gradúa como enfermero

Yucatán.- Un joven logró vencer todas las adversidad que tenía en su camino y logró graduarse como enfermero gracias a que pagó sus estudios trabajando como albañil; él mismo su historia para inspirar a más personas a luchar por sus sueños y rápidamente se hizo viral.

A través de su cuenta de Facebook, un usuario identificado como Manuel Chimal compartió que ahora ya es licenciado en Enfermería pero que no se olvida de sus raíces y mucho menos de sus amigos y familiares que siempre lo apoyaron para seguir adelante.

El joven trabajó como albañil durante varios años y lo que ganaba le sirvió para costear sus gastos y su licenciatura.

Este 'secre' ya es licenciado en enfermería. No me olvido de dónde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos", escribió junto a una fotografía en la que posó en su uniforme de enfermero mientras sostenía una pala en una mano y con la otra abrazaba a sus amigos albañiles.