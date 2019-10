María organizó su muerte y la de sus hijos en una triste escena

Edo. Méx.- "Estaremos juntos siempre. Te amamos y esta maravillosa familia siempre te amó (pero) no lo supiste valorar" se lee en la carta que escribió por María Francisca "N" a su esposo Lázaro, poco antes de quitarse la vida. Antes, ya había asesinado a sus hijos haciéndoles beber veneno para ratas.

El cuerpo de María fue encontrado sin vida afuera de su casa, donde se había ahorcado para quitarse la vida, en el Barrio Bandhi, en la alcaldía Naucalpan, del Estado de México.

Medios locales contaron que María y Lázaro habían discutido minutos antes; incluso, aseguraban, ella había llegado a apuñalarlo, razón por la que él había decidido abandonarla a ella y sus 3 hijos de 2, 9 y 10 años.

Pero María contó su propia versión en un cuaderno, donde dejó una carta dirigida a su esposo.

En ella, dejó testimonio de que su marido había empezado una relación con una nueva mujer.

Somos lo mejor porque somos maravillosos, no puedo creer que hayas cambiado a esta súper familia por alguien que no vale, que no se valora", escribió María en su carta de suicidio.