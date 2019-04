“Mataron a las viejitas que bailaban, al bebé lo remataron”

México.- El 19 de abril, durante el aniversario 52 de un habitante de Minatitlán, Veracruz, un comando armado asesinó a 14 personas, familias quedaron destrozadas y el enojo de cientos de mexicanos en todo el país se dejó ver en las redes sociales.

Poco tiempo antes de que el convivio terminara, al menos tres sujetos de complexión delgada (según señalan testigos), llegaron al lugar que llaman Los Potros e intentaron llevarse a alguien, pero al no lograrlo, comenzaron a disparar contra los presentes.

Era el cumpleaños de mi hermana, cumplía 52, yo venía del baño cuando comenzó la tronadera, no vi cuántos eran porque ya no salí. Perdí a mi hijo, mi único hijo, ya se imaginará el dolor que tengo de ver a mi único hijo muerto, Dios es tan grande que aquí estoy parada, con mi dolor, porque no se puede decir otra cosa, tenía 32 años”, dijo una mujer que logró salir viva del lugar.

La música aún sonaba cuando los presentes en la fiesta comenzaron a buscar un lugar dónde esconderse.

Los testimonios

Poco a poco el relato comienza a tener forma. Los sobrevivientes de la masacren señalan que fueron obligados a ver cómo otros era asesinados, o incluso cómo rafagueaban los cuerpos. Otros señalan que les apuntaban con las pistolas.

A las viejitas que estábamos bailando nos apuntaron. Sí, mataron a varias viejitas. No sé cuántos eran, yo lo que hice fue aventarme debajo de la mesa, a mi me apuntaron, pero me encomendé a Dios y le dije: perdóname señor y que se haga tu voluntad. Se me hizo eterno, pensé que no iba a terminar. Éramos como 50, éramos puras señoras”, indicó una mujer que toda la noche después del incidente se la pasó rezando y arrepintiéndose por no haber guardado los días sagrados", dijo.

Una mujer, que también llora la pérdida de su hermano, señaló que al bebé le dispararon a quemarropa, sin compasión, sus padres trataron de protegerlo pero fue en vano.

Seguía más, yo dije, fue un balazo, pero fue una rociadera porque estaban muertos y ahí mismo le seguían dando. Al bebé lo siguieron rematando, le dieron en el corazoncito, cómo no se van a dar cuenta si lo traía la mamá cargando. A la mamá también le dieron. Yo creo que el papá lo quiso cubrir, pero le dieron en la cara”, recordó.

Las investigaciones ya se llevan a cabo y todo señala que los asesinos sí buscaban a alguien. Pero pese a que mataron a 14 personas, aún torturaron a los demás invitados, al obligarlos a ver mientras disparaban o remataban a otros.

A los que estaban agachados les decían que voltearan a ver a los muertos, les volvían a dar. Que los miraran, volteabas a verlos y te decían volteate. Creo que buscaban a alguien, te apuntaban a la cabeza o la espalda con armas largas. Eran como seis personas, yo solo vi al que me estaba apuntando, solo decía: en tus manos encomiendo mi espíritu, perdóname, perdóname, me cubro con tu sangre preciosa y grité: la sangre de Cristo tiene poder, el hombre se dio la vuelta y ¡pam! le dio al que estaba a lado; ¡pam! le dio al que estaba del otro lado y dije, me va a tocar en la espalda, pero se fueron. Luego vi a mi comadre, yo le decía párate manita, párate, pero no, ya la habían matado”, relató sobreviviente.

Algunos sobrevivieron ya que se fueron de la fiesta, señalando que son días de guardar por la Semana Santa.

Con información de Televisa.News