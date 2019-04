Mató más de 5 mil elefantes y asegura volvería a hacerlo

Reino Unido.- El hombre asegura que no hay nada de malo en matar a miles de animales, incluso comenta es por el bien de las distintas especies.

De acuerdo con el portal de noticias Excélsior, se trata de Ron Thomson, un cazador de Zimbabue de 80 años, presume haber matado 5 mil elefantes, 800 búfalos, 60 leones, 40 leopardos, 50 hipopótamos, entre otros; todos ellos en alrededor de 25 mil horas de cacería.

El hombre nació en Rhodesia y tomó las armas en su adolescencia. Rápidamente se convirtió en un experto. Asegura que de no matar correría riesgo el hábitat de los animales, ya que sería difícil para ellos sobrevivir.

He hecho suficiente en mi vida para satisfacer mis bajos instintos. Esto no lo era, fue trabajo. No me arrepiento porque no es ningún problema. El problema es que hay quienes se dicen expertos ambientalistas y nos mienten. Yo estudié ecología y algo sé de eso. Ha sido muy emocionante”