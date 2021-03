Ruth cumple 100 años y sigue trabajando en McDonald's

Estados Unidos.- Una mujer identificada como Ruth N. Shuster, de 100 años de edad, no tiene planeado jubilarse de McDonald's aún.

Durante 27 años Ruth ha pertenecido a esta cadena de restaurantes de comida rápida y no por nada se ha convertido en la empleada más leal, incluso, el día de su cumpleaños, un día normal de trabajo, fue coronada como “Reina por un día” en el Museo Big Mac de McDonald's.

Un hijo de la mujer, identificado como Jack, comentó al medio Fox News, que su madre ha tenido muchos trabajos y a pesar de su edad, ella prefiere seguir en el mundo laboral.

A pesar de que la cadena tuvo que cerrar las instalaciones por la pandemia de Covid-19, Ruth decidió quedarse en el restaurante y hacer limpieza profunda.

Ruth es una dama muy especial… Si no conocías a Ruth, ella te hacía sentir como si la conocieras de toda tu vida”, comentó Michael Delligatti, propietario del restaurante.

En una entrevista para CBS News, clientes aseguran que la atención de Ruth es magnífica y que los pequeños la adoran, así mismo, la mujer de la tercera edad afirmó que ama su empleo.

De ninguna manera me voy a retirar. Me gusta aquí. Me gusta mi trabajo, conocer gente… La gente es muy agradable al venir aquí, y es bueno trabajar para la empresa", expresó.