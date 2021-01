“Me siento avergonzada", niegan entrada a estudiante a un boliche por su peso

Argentina.- Una joven de 24 años denunció que fue víctima de discriminación en un boliche por su peso. El hecho ocurrió en Mar de Plata, cuando ella y sus amigas estaban de vacaciones.

La mujer, identificada como Sofía Elizabeth Ortiz Andrada, estudiante de Recursos Humanos y modelo de "plus size", relató que ella intentó ingresar al lugar con sus amigas pero fue a la única que le negaron la entrada.

La excusas del personal de seguridad

Asimismo, la joven modelo aseguró que ella y su grupo habían reservado el lugar como parte del protocolo para prevenir contagios de coronavirus (Covid-19).

Sin embargo, ya en el boliche, el encargado de seguridad le negó la entrada argumentando que el acceso solo era para mayores de 21 años. Ante esto, Sofía mostró su identificación y al comprobar su edad el custodio le dijo que ahora tenía que pagar su entrada, pero finalmente le informó que ya no había espacio.

Sabor amargo en su visita

Indignada por la situación, la estudiante y sus amigas se fueron del lugar y posteriormente dieron a conocer el hecho en redes sociales.

Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me largué a llorar y me puse súper mal", contó Sofía. "Yo ahora me siento avergonzada cuando voy a la playa y, después de ese día, no volví a ningún boliche", finalizo.