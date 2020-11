Medallista de oro olímpico trabaja como repartidor de comida para sobrevivir

Venezuela.- El medallista de oro olímpico en Londres 2012, Rubén Limardo, reveló en redes sociales que actualmente se dedica a repartir comida a domicilio a bordo de una bicicleta, para poder sobrevivir.

De manera paralela, el ganador de la medalla de oro de esgrima en Londres 2012, entrena para las olimpiadas de Tokio, Japón.

La noticia de su nuevo trabajo la dio a conocer el mismo medallista en sus redes sociales, donde compartió una fotografía en la que se le ve en pants sobre una bicicleta que es su medio de transporte para repartir la comida que se ordena vía móvil.

Y es que en su país, Venezuela, Rubén es un héroe nacional, lo que no fue impedimento para que él buscara la manera de salir adelante.

Aunque él debería estar hablando de Tokio 2020, la crisis de su país y la pandemia del Covid-19 lo obligaron a buscar una nueva forma de sobrevivir.

En un año normal hoy estaríamos hablando de lo que sucedió en Tokio 2020, pero ya ven que no es así. La crisis de mi país, la pandemia y perseguir un sueño a veces no es tan buena combinación”, escribió en Instagram.

Aunque su trabajo como repartidor de comida a domicilio, absorbe el tiempo del medallista de oro, aclaró que no ha dejado de entrenar en esgrima.

No he dejado ni un día de entrenar, sin embargo no podía sentarme a esperar los recursos que debo ganar por mi labor de atleta, por primera vez a mis 35 años estoy dedicado también a algo que no es solamente el deporte y que eso me llena de satisfacción”, escribió.