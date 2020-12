Médico abraza a abuelito con Covid-19 y conmueve en las redes sociales

Estados Unidos.- Una foto de un médico se volvió viral en redes sociales después de que lo mostrara abrazando y consolando a un paciente en la unidad de cuidados intensivos Covid-19.

El doctor fue identificado como Joseph Varon quien labora en la United Memorial Medical Center, en Houston, Estados Unidos, y a pesar del cansancio que su labor le conlleva, el hombre decidió brindarle más tiempo a un paciente especial.

Según contó el médico al medio CNN, estaba trabajando su día 252 consecutivo cuando vio a un anciano angustiado y llorando en la unidad de cuidados intensivos Covid-19 por lo que se acercó a reconfortarlo.

Estaba llorando…. Así que me acerco a él y le pregunto: '¿Por qué lloras?'. Y el hombre dice: 'Quiero estar con mi esposa'. Así que lo agarro y lo sostengo…. Me sentía muy mal por él. Me sentía muy triste, al igual que él", expresó el hombre.