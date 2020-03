Mesera discrimina a pareja gay que pidió una ensalada en restaurante

Argentina.- Edgar y Leonardo quienes son pareja, asistieron al restaurante 'It Italy' ubicado en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Luego de que ambos ordenaran distintos platos, se llevaron una desagradable sorpresa al momento de recibir la cuenta, pues en la boleta estaba escrito: "Ensalada de fruta para llevar para los putos".

Compramos el menú con un postre y como estábamos apurados, pedimos el postre para llevar. Le dijimos a la moza que lea el ticket. No me voy a olvidar nunca su cara de 'me quiero matar"", describió Leonardo en redes sociales.