Mesera se niega a recibir vacuna COVID y restaurante la despide

Estados Unidos.- Una mesera identificada como Bonnie Jacobson denunció que fue despedida de su empleo después de negarse a recibir la vacuna contra Covid-19.

La mujer de 34 años trabajaba hace poco en el restaurante Red Hook Tavern ubicado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Fue impactante para mí… Pasé por las etapas: estoy herida, en estado de shock, luego me enojé", comentó Bonnie al medio New York Post.

El medio NBC News, detalló que la gerencia del restaurante le escribió un correo a Jacobson diciéndole que si bien respetaban su elección, era necesario vacunarse y que "en este momento se dará por terminado su empleo".

Según comentó la mujer, ella no es anti-vacunas, sin embargo, no quiso recibirla por temor a que la vacuna pudiera interferir en sus posibilidades de quedar embarazada por lo que prefirió esperar más investigaciones sobre los posibles efectos de la vacuna en la fertilidad.

A mi modo de ver, recibir la vacuna es para mí. Me protege. Si no lo hago, es mi elección y solo me lastimaría a mí misma… Una vez que haya más investigaciones que respalden que no afecta la fertilidad, reconsideraría mi posición", detalló.