Mexicana corre a migrantes que tratan de pasar a Estados Unidos

Tijuana.- Circula en redes sociales el video de una mujer agrediendo y tratando de evitar que un grupo de migrantes de crucen la frontera de México para entrar a Estados Unidos. Lo que más ha indignado a los internautas es que la mujer es mexicana.

En el video se puede ver a la mujer, conocida como "La Paloma de Trump", tratando de impedir que un grupo de migrantes cruce la frontera.

¿A dónde van? ¡No, no, no! Se regresan o los agarramos entre todos. ¡Ámonos! Aquí no pueden entrar, aquí no es su país. Tienes que tener papeles", les dice en español, mientras intenta impedir que pasen.