Mientras mujer daba a luz su novio huía con la mamá de ella

Reino Unido.- Una mujer de 24 años se llevó tremenda desilusión después de enterarse que mientras ella daba a luz, su novio de 29 años de edad huyó con la madre de ella.

Según informó el medio The Sun, Jess Aldridge regresó a su casa el pasado 28 de enero con su hijo recién nacido en brazos, enterándose que su novio Ryan Shelton y su mamá Georgina Aldridge, de 44 años, decidieron irse a vivir juntos.

Todo comenzó desde que Jess se había mudado con su madre para recibir su apoyo durante su embarazo, sin embargo, Georgina y Ryan comenzaron a coquetear.

Inicialmente, su novio había terminado con ella diciendo que estaba cansado de que la joven siempre pensara que la estaba engañando, tiempo después su madre y su expareja admitieron que estaban en una relación.

Tras la polémica generada, Ryan y Georgina decidieron salir a la luz y comentaron al medio Daily Mail que esta relación es completamente normal y que no les importa lo que digan los demás.

No me importa lo que piensen todos, estoy enamorado de Georgina y no me importa quién lo sepa. Las opiniones de otras personas no me molesta en absoluto. Sé lo que pasó. Cada historia tiene dos lados y sé la verdad detrás de todo. No a todo el mundo le gustará lo que pasó, pero no es de su incumbencia. Hay más en esta historia de lo que piensas, pero eso es todo lo que quiero decir”, expresó Ryan.