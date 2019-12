¡Milagro de Navidad! Hombre paga la luz de 36 familias en apuros

Florida.- El dueño de una empresa instaladora de piscinas, en Florida, Estados Unidos, pagó las cuentas eléctricas atrasadas de 36 familias que estaban en riesgo de quedar sin energía durante las festividades.

Después de recibir su propia cuenta del servicio eléctrico, Michael Esmond tuvo la idea de "alivianar un poco el estrés" de la temporada a sus vecinos.

Me di cuenta de que la fecha de vencimiento era el 26 de diciembre, el día después de Navidad. Y eso me hizo pensar que tal vez las personas no podrían pagar su factura y podrían pasar sin gas, luz o agua durante las vacaciones de Navidad”, aseguró.