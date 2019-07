Miles de personas se organizan en Facebook para invadir el Área 51

Nevada.- Ya más de 300,000 personas se preparan para invadir la famosa Área 51, en Nevada, Estados Unidos, conocida por presuntamente ocultar secretos sobre contactos con vida extraterrestre.

En Facebook se ha organizado el evento "Storm Area 51, The Can't Stop All Us" (Invadamos el Área 51, no pueden detenernos a todos), donde ya más de 300,000 personas han confirmado su participación.

De acuerdo con CNN, el evento está planeado para "correr como Naruto", un tipo de carrera que se popularizó gracias a una serie de animación japonesa, el próximo 20 de septiembre en la zona militar conocida como Área 51.

Más de 300 mil personas han confirmado su asistencia al evento. Foto: Facebook

¿Por qué el Área 51?

Aunque el evento parezca una broma, desde hace décadas se ha rumoreado que el gobierno de Estados Unidos mantiene secretos que revelan la existencia de vida extraterrestre.

Miles de memes se han creado en base a este evento, donde bromean con la posibilidad de rescatar algún especimen de otro mundo.

Da click en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos