Modelo ‘estalló’ y delató a su esposo por tanto porno en su celular

Argentina.- Lo señaló prácticamente como un adicto al porno. La modelo argentina Luli Fernández procura muchas de las veces postear comentarios amorosos hacía su marido Cristian Cúneo, pero ahora la famosa pareja sudamericana dio de que hablar luego de que Fernández hiciera públicó que su esposo recibe múltiples mensajes de porno mediante Whatsapp.

Fue mediante un programa de televisión en donde la modelo argentina habló de los grupos de Whatsapp en los cuales su marido comparte con sus amigos múltiples fotos porno.

Sorprendida e indignada la modelo argentina comentó como es que se percató de tal situación:

Eventualmente me quedé con el celular cerca, vi que la pantalla se iluminó y de repente, fotos, fotos y fotos que llegaban. Mi indignación mayor fue por la imprudencia. Vos podés tener ese tipo de situaciones y no ser imprudente. Si encima dejás que las fotos se guarden directamente en el carrete, después no me digas 'la borré, no llegó, no sé quién la mandó’. Está ahí, ahí está la prueba”. comentó fastidiada.