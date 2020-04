Modelo se esconde en cajuela de taxi para visitar a su novio en cuarentena

Argentina.- Una modelo erótica e instagramer argentina, llamada Agustina Princeshe, se volvió viral después de haber infringido las normas que indican que se quedara en casa durante la cuarentena por coronavirus (Covid-19), y solo saliera para cosas que fueran necesarias, la mujer decidió meterse dentro de una cajuela de un taxi esto para visitar a su novio y lo publicó en sus historias de Instagram.

Debido a la contingencia por coronavirus, las autoridades de Argentina, solicitaron a los ciudadanos a permanecer en casa, así mismo, elementos de seguridad patrullan para regresar a la gente que sale solo a pasearse durante la cuarentena.

Tal es el caso de la modelo Agustina Princeshe, quien decidió salir de su casa para visitar a su novio, sin embargo, elementos de seguridad la detuvieron y al no presentar un documento en donde mencionaba las razones necesarias por las que salía de su casa, fue patrullada de regreso a su hogar.

Pero, ella no se dio por vencida y decidió subirse de nuevo al taxi, esta vez, escondida en la cajuela del auto.

Durante el viaje, la modelo decidió compartir en su cuenta oficial de Instagram una historia en donde platica lo que hizo y en donde estaba escondida en esos momentos, así mismo, mencionó que todo lo hacía por su pareja para visitarlo.

Me metí en el baúl, pasamos varios controles más, pero como me metí acá no me vieron. Christian, mirá lo que hago por vos".

Les presento a Agustina Princeshe, la deforesta mental que fue escoltada por la policía por violar la cuarentena hasta su casa, y después se escondió en el baúl de un taxi para ir a ver a su novio. Ahora no quiere que se difunda su vídeo para que no la detengan. Mi ciela.���� pic.twitter.com/evtQmMCQgN

Así mismo, se comenzó a rumorar que había sido detenida, pero, unos días después en su cuenta mencionó que no había sido así y que solo la habían reñido por sus acciones.

A ver, gente, nadie me llevó detenida, yo estoy acá en mi cuarto, en mi casa, con mi familia, tranquila. Vino un gil de la Policía que le dije que no me filmara e hizo lo que se le cantó el c... Me hicieron firmar un papel que decía que si yo violaba otra vez la cuarentena iba a ir detenida. Eso fue todo lo que pasó", informó en Instagram.