Mosquito gigante aterroriza a pareja en Argentina

Argentina.- Un usuario en Argentina compartió en redes sociales la imagen de un mosquito de dimensiones mucho más grandes que los normales, y que entró a su casa para aterrarlo tanto a él como a su esposa.

De acuerdo con su publicación en la red social Twitter, el hombre llamado Ezequiel y residente de la ciudad de Córdoba, compartió que el insectó ingresó a su hogar durante la noche, y que su esposa se asustó tanto al verlo que lo ahogó en insecticida.

Después, él acomodó el cadáver del animal junto a un mosquito de tamaño normal, les tomó una foto y la subió a sus redes sociales, donde aseguró que debía tratarse de "una evolución tipo Chernobyl o estoy en Jumanji".

MIREN EL TAMAÑO DEL MOSQUITO QUE ACABA DE ENTRAR POR MI VENTANA (al lado hay uno normal para hacer una perfecta comparación ahre) tengo: miedo pic.twitter.com/aypd1O67wT — ezequiel (@EzeLobo1) January 22, 2020

Por su parte, distintos usuarios comenzaron a responder a la imagen, y varios señalaron que también se habían encontrado con mosquitos gigantes en sus casas, por lo que compartieron sus fotografías.

Estaba en la ventana de mi pieza�� pic.twitter.com/RLEaO41UmC — ������������✨ (@Carolasolarii) January 22, 2020

Uno inclusive señaló que en vez de enfrentarse al insecto, prefirió dormir fuera de su casa.

Ayer me cruce esto, me mando a dormir afuera pic.twitter.com/6kmW3i9n6p — Pato (@PatricioLupich) January 22, 2020

Sin embargo, después otras personas señalaron que estos animales no son mosquitos, sino que es otra especie de insectos que no pican, no son venenosos y no suponen ninguna amenaza para los humanos, por lo que recomiendan solo ignorarlos si es que te encuentras con uno de ellos.