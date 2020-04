Motociclistas avientan un huevo a enfermero del IMSS en Yucatán

Yucatán.- Un enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán, denunció en redes sociales el ataque de varios hombres a bordo de una motocicleta que le aventaron un huevo mientras él esperaba el transporte público en la calle, este no es el primer ataque registrado al personal médico en México, durante la contingencia por coronavirus (Covid-19).

Debido la pandemia deel personal médico se ha visto en la forzosa necesidad de trabajar más, pues hay cada vez más infectados de dicha enfermedad, sin embargo, al estar en contacto diario con esto, las personas han comenzado a tener actitudes negativas hacia el personal que dedica todo su vidala salud de otros.

Tal es el caso de Rafael Ramírez Morales, enfermero del IMSS, quien denunció en su cuenta de Facebook, el abuso de dos hombres que se encontraban a bordo de una motocicleta, pues le aventaron un huevo al uniforme de la víctima quien solo pudo observar con impotencia.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 7:40 de la noche del sábado pasado en Yucatán, cuando el enfermero se encontraba en la calle esperando una ruta del transporte público.

Pensé que esta clase de cosas no pasaban en nuestra ciudad, me sentí impotente al no poder hacer nada, mientras ellos se retiraban a carcajadas”, compartió la víctima.