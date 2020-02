Muere Max, el perrito que vendía cupcakes para pagar su tratamiento contra el cáncer

Ciudad de México.- Max, el perrito que vendía cupcakes para pagar su tratamiento contra el cáncer, falleció este domingo víctima de su enfermedad.

Su dueña, Yoselín Macías, reveló a través de una publicación de Facebook que Max terminó por fallecer debido al cáncer que padecía.

Mi querido Max, no se me concedió verte jugar y correr como tanto lo deseaba, pero cuando me toque partir serás lo primero que vea y prometo jugar mucho contigo.", dijo Yoselín.