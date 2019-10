Muere a los 114 años el hombre más viejo del mundo

Alemania.- Gustav Gernet, considerado el hombre más longevo del mundo, murió en su departamento este martes, exactamente una semana después de cumplir 114 años.

Aunque su deseo de celebrar su cumpleaños 115 no se hizo realidad, Gustav pudo descansar en paz en su departamento en la ciudad de Havelberg, Alemania, como también lo había pedido.

Gernet era considerado el hombre más viejo del mundo tras la muerte del japonés Masazo Nonaka, quien falleció a los 113 años a principios del 2019.

Gustav Gerneth fue visitado en su cumpleaños por el acalde de Havelberg, Bernd Poloski. Foto: Volksstimme

Una leyenda alemana

Bernd Poloski, alcalde de Havelberg, contó que la muerte de Gernet le conmueve profundamente, pues apenas hace unos días fue a felicitarlo a su casa, junto con su pastel favorito, reportan medios alemanes.

Gustav Gernet nació el 15 de octubre de 1905 y no sólo fue testigo de las dos Guerras Mundiales, si no que incluso fue prisionero durante la Segunda Guerra Mundial.

Gernet era no sólo el hombre más longevo con vida, si no que también es considerado el ciudadano alemán que más hayos ha vivido. Cuando se le preguntó el secreto de su longevidad, respondió: "No te sientes sobre el trasero. Eso te pone rígido".