Muere por coronavirus y su familia da golpiza a enfermero

Ciudad de México.- Un enfermero del IMSS, denunció en redes sociales que había sido agredido a golpes después de que un paciente falleció debido al coronavirus (Covid-19) y sus familiares querían ver el cuerpo, sin embargo, no era posible pues hay riesgos de contagio, lo que causó enojo de las personas y lo agredieron brutalmente.

Debido la pandemia de coronavirus, el personal médico se ha visto en la forzosa necesidad de trabajarpor turno, pues hay cada vez másde dicha enfermedad, sin embargo, al estar en contacto diario con esto, las personas han comenzado a tener actitudeshacia el personal.

En esta ocasión, un enfermero del IMSS ubicado en San Pedro Xalpa, Azcapotzalco, en la Ciudad de México, llamado Daniel Zamorano, decidió denunciar en redes sociales como una familia lo agredió a golpes pues no habían podido ver a un familiar fallecido, después de haberse contagiado de coronavirus.

Desde el lunes no lo ven porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir, no se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como ningún otro fallecido, tiene que ser incinerado”, mencionó la víctima.