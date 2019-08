Mueren casi 100 tortugas a causa del sargazo

La enorme acumulación de sargazo en playas en donde no operan hoteles y que no son atendidas por los gobiernos estatal y municipal en Quintana Roo provocó la muerte de casi una centena de pequeñas tortugas en las costas de Tulum, que luego de nacer e intentar alcanzar el mar, quedaron atrapadas y expuestas entre montículos de macroalgas.

El tema se hizo viral en días pasados y fue confirmado por la Red de Monitoreo del Sargazo-Cancún, que acudió en auxilio de jóvenes que intentaron salvar a los pequeños quelonios el fin de semana pasado y que denunciaron lo sucedido en sus redes sociales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el hidrobiólogo, Esteban Amaro, explicó que las tortuguitas muertas encontradas en playas de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka' án, en el municipio de Tulum, fueron 86, pertenecen a la especie Chelonia- mydas o Tortuga Verde, y provienen de las nidadas de tortugas adultas, depositadas en las playas durante mayo pasado, al iniciar la temporada de desove.

Al aproximarse agosto, los entre 80 y 150 huevos depositados por cada hembra en las playas del Caribe Mexicano, comienzan a eclosionar, es decir, se rompen y nacen infinidad de crías, las cuales, de forma natural, se dirigen hacia el mar para proseguir con su ciclo de vida.

En ese trayecto, muchas de ellas mueren al ser presas de sus depredadores naturales y sólo el 20 por ciento en promedio sobrevive. De hecho, sólo una de cada mil, alcanza la edad adulta.

A las amenazas naturales que enfrentan los quelonios, se ha sumado el recale masivo de sargazo y su acumulación y descomposición en las playas. En este caso, luego de salir del cascarón, las tortuguitas caminaron hacia la costa, pero muchas quedaron atrapadas entre las algas.

El problema es que son playas de las que nadie se ocupa, porque carecen de infraestructura turística; no hay hoteles, ni casas, entonces nadie limpia ahí el sargazo, que está por montones, acumulado y seco desde hace varios meses; inclusive ya se hizo hasta como si fuera una roca.

"Entonces tienes a las tortuguitas queriendo pasar a través de montículos, de un muro de más de un metro en algunos tramos, y no pueden, quedan atrapadas y se mueren. Es muy agotador para ellas. Y eso es lo que pasó, que no pudieron subir la barrera de sargazo", narró Amaro.

Indicó que cuando recibieron el reporte, el viernes pasado, al llegar al sitio, cercano a la zona de Boca Paila, vieron que los chavos que les llamaron trataban de abrir caminos entre el sargazo y rescatar a algunas de las tortuguitas, pero muchas de ellas ya habían muerto.

Eso es lo que está pasando en las playas solitarias, que no son las visitadas por el turismo masivo, que no son las playas frente a los hoteles, pero que están dentro de áreas naturales protegidas o que son sitios de anidación; por eso el problema del sargazo no sólo se concentra y daña en donde ven los turistas y atiende el gobierno, es mucho más amplio, y ya tiene impactos ambientales muy severos en los ecosistemas marinos", subrayó.