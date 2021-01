Mueren por COVID 16 miembros de una familia tras asistir a funeral

Estado de México.- Un hombre identificado como José Martín Chávez Enríquez perdió a 16 familiares después de que se contagiaran por Covid-19.

Según detalló José al medio Milenio, la familia había asistido al funeral de un tío el año pasado en un domicilio en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y días después la familia empezó con síntomas.

Después de la muerte de su madre, Chávez aún está cuidando a su padre quien se encuentra en cama.

No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier, a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante, he gastado como 80 mil pesos, mis demás familiares llevan gastados como 200 mil pesos”, comentó.