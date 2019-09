Mujer admite haber matado a niño por decirle fea

España.- Luego de asesinar a su hijo, una mujer de 45 años de edad se declaró culpable y confesó haber asfixiado a Gabriel Cruz de apenas ocho años.

Ana Julia Quezada, una mujer dominicana que reside en España desde 1995, señaló que realizó el homicidio el 27 de febrero de 2018 en una finca de la localidad de Rodalquilar, en Almería, que estaban remodelando. En ese lugar, Gabriel, se puso a jugar con un hacha.

Déjala que te puedes hacer daño’. Empezó a gritar: ‘A mí no me mandas que no eres mi madre. Eres negra, fea, tienes la nariz fea, no quiero que estés con mi padre. Quiero que mi padre se case con mi madre. Quiero que te vayas a tu país’