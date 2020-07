Mujer come sashimi y doctores extraen gusano de 38 mm de su garganta

Después de que una mujer comió sashimi, doctores le extraen un gusano.

Los hechos se registraron en Tokio, Japón.

La mujer tenía una infección orofaríngea.

Japón.- Después de que una mujer comió sashimi, doctores le extraen un gusano de 38 milímetros que estaba creciendo en su garganta.

Los hechos se registraron en un hospital en Tokio, Japón, cuando una mujer de 27 años acudió después de presentar dolores e irritación en la garganta.

Según información de un artículo publicado en The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, la mujer tenía una infección orofaríngea, y el examen físico identificó un gusano negro en movimiento en la amígdala palatina izquierda.

El cuerpo del gusano era negro, de 38 mm de largo, 1 mm de ancho, y estaba mudando, así mismo, se reveló que este gusano era una larva de cuarta etapa de Pseudoterranova azarasi.

Mujer come sashimi y doctores extraen gusano. (Foto: Especial).

Después de quitarle el gusano a la mujer, se le hicieron unos resultados de sangre los cuales fueron normales y los síntomas mejoraron rápidamente.

Aunque la infección orofaríngea es rara, se sabe que esta infección causa 'síndrome de hormigueo en la garganta' y tos, y debe considerarse un diagnóstico diferencial de parasitosis orofaríngea, ya que el consumo de pescado crudo, incluido sushi y sashimi, se ha vuelto más popular y el número de casos reportados ha aumentado notablemente en todo el mundo.

FRG