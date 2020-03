Uruguay.- Una mujer que había viajado a Madrid con destino a Milán y que es de las primeras personas uruguayas que se contagió, expresó su inconformidad al no ser revisada por las autoridades para descartar contagio por coronavirus (Covid-19).

Según una entrevista para El Universal, la mujer de nombre Carmela, informó que cuando regreso de Europa preguntó en el aeropuerto de Uruguay si no la revisarían para descartar algún contagio, sin embargo le respondieron que no.

Carmela compartió que ese mismo día había visitado y almorzado con su madre de 84 años y que además asistió a una boda con más de 500 asistentes.

Empecé a estar ronca y pensé que no era nada, tengo problema de reflujo y lo relacioné con eso", informó la mujer cuando empezaron los primeros síntomas.

Le descartan coronavirus

Cuando la enfermedad avanzó, la mujer empezó a preocuparse cuando ya tenía vómito, pero solo le diagnosticaron un broncoespasmo.

La doctora solo le sugirió internarla, sin embargo, Carmela presentía estar infectada por coronavirus y decidió no realizarlo para no contagiar a los demás pacientes.

Días más tarde, la mujer se realizó una prueba de coronavirus con su médico particular dando positivo. En estos momentos Carmela ya no tiene fiebre y se encuentra en tratamiento, pero asegura que esa decisión de no internarse le permitió proteger a los ciudadanos urugayos.

