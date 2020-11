Mujer con "la boca más grande del mundo" gana hasta 15 mil dólares por sus videos

Estados Unidos.- Una mujer se convirtió en una sensación de TikTok por su enorme boca, que potencialmente podría ser la más grande del mundo pues ya hasta inició la solicitud para ingresar a los Récord Guinnes.

La mujer se llama Samantha Ramsdell, de 30 años y reside en ciudad de Stamford, en Estados Unidos, actualmente cuenta con más de 767,000 seguidores en TikTok gracias a sus videos que la hacen ganar miles de dólares.

Cualquier video que involucre mi boca y las caras que puedo hacer siempre se volvía viral… Empecé a ganar popularidad por la pandemia… Hacía muchos videos de caras divertidas, parodias de comedia y parodias cantadas”, expresó al medio New York Post.

A pesar de su ascenso en redes sociales, la influencer admite que la fascinación por sus gigantescas mandíbulas fue inicialmente frustrante.

Me sentí más ofendida cuando la gente me llamó 'pony de un solo truco' sobre mi boca… Ahora TikTok en realidad paga a sus principales creadores ahora en función de la cantidad de visitas, y cuesta aproximadamente 0,3 centavos por cada 1000… No parece mucho, pero algunos de mis mejores videos tienen más de 50 millones de visitas, así que si haces los cálculos, ¡no está nada mal para comer sándwiches de Subway en cámara!”, expresó la mujer.