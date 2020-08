Mujer da a luz en el hospital y termina con los pies quemados

Perú.- Una mujer denunció que terminó con los pies quemados después de dar a luz en un hospital.

Se trata de Kimberly Cárdenas quien dio a luz en el Hospital Cayetano Heredia, de San Martín de Porres, en Perú, y denunció para medios locales negligencia médica por parte del personal de salud.

Cárdenas ingresó al nosocomio por una complicación en su embarazo y un día después fue trasladada a una sala de recuperación.

La mujer explicó que ahí le colocaron botellas de suero caliente en los pies, objeto con el cual se habrían ocasionado las quemaduras.

Empecé a temblar esta parte (hombro izquierdo) de mi cuerpo, y la enfermera se asustó y me puso las botellas con suero caliente en la parte de mis pies El enfermero me preguntó qué me había pasado y le dije que así había salido de la sala de recuperación. Él le contó al doctor, y este simplemente le dijo: ‘pídele crema a la pareja’. Me dijeron que esa crema me voy a echar en mi casa, me dieron un suero y una venda. Ni siquiera me dijeron si se iban a hacer cargo”, declaró Kimberly.