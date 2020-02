Mujer de Monterrey finge ser un fantasma para no pagarle a conductor de Uber

Monterrey.- Una mujer fingió ser un fantasma para no pagarle el pasaje a un conductor de Uber después de dejarla en su domicilio en Monterrey.

A través de sus redes sociales, el conductor de la app estafado relató que después de dejar a una mujer en su casa, se quedó estacionado esperando el pago, sin embargo, éste nunca llegó.

Pues, dijo, después de aguardar afuera del domicilio por alrededor de siete minutos, salió una mujer, supuestamente la madre de la pasajera, quien le dijo que la mujer que había dejado, era su hija fallecida hace cuatro años.

‘Me tocó dejar a una chava en la colonia Moderna, en Monterrey, el viaje fue de 87 pesos, se baja y me dice que ahorita me trae el dinero; en eso, después de unos 7 minutos, sale una señora y me dice si había dejado a alguien’, escribió.

Le comento que esperaba a una chava que me iba a pagar y en eso me dice que era su hija, pero ya había muerto hace 4 años, y sucedía eso ya varias veces con varios conductores que subían su fantasma’, agregó.

El taxista en lugar de espantarse, no creyó le cuento y lo tomó con humor, que hasta inclusive perdonó la deuda.

