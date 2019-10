Mujer graba y encara a hombre que la acosó en un camión

Edo.Mex.- A gritos y con la voz quebrada, una mujer encaró a un hombre que le hizo tocamientos íntimos al verla dormida en un camión de pasajeros; incluso grabó a su atacante para denunciarlo en redes sociales.

De acuerdo con A Fondo Edomex, el hombre aprovechó que la joven se había quedado dormida en un autobús en la zona de La Marquesa, en Ocoyoacac, Estado de México.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

Medios locales reportan que cuando la víctima denunció el comportamiento de su acosador, los pasajeros se unieron para defenderla e incluso llegaron a golpearlo.

¿Qué ocurrió?

La joven contó que en la Terminal Poniente de la Ciudad de México tomó un camión de la empresa Flecha Roja este lunes por la mañana y se quedó dormida poco después de abordar.

Cuando circulaban por la carretera México-Toluca, cerca de las 10:00 de la mañana, la joven despertó porque sintió un "manoseo". En ese momento se dio cuenta que el hombre que viajaba a su lado estaba tocando sus partes íntimas.

"Me despierta la mano del asqueroso tipo que estaba tocándome la vagina, me quito y él se hace el dormido; se inclina y con sus dos manos me toma la pierna y el tobillo, me dice: 'perdón, ¿donde vas a bajar? Es que la verdad estas muy hermosa'", contó la joven en sus redes sociales.

Un joven que se dio cuenta de lo que había ocurrido, golpeó al agresor, pero el acosador sólo pedía no ser lastimado.

"Estoy reconociendo mi culpa, no me pegues (...) Ya le ofrecí una disculpa", trataba de argumentar el acosador.