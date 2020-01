Mujer hace bar en su patio para evitar que marido salga de casa

Reino Unido.- Muchas mujeres buscan la manera de evitar que sus esposos pasen la noche fuera bebiendo, pero esta enfermera de Reino Unido pensó en una solución bastante peculiar: construir su propio bar en el patio de la casa.

Jayne Tapper, de 48 años, es una enfermera de Newton Abbot, Reino Unido, quien decidió construir "The Doghouse Inn" ("La posada de la casa del perro"), para evitar que su esposo Paul Tapper, de 53 años, se desviara después del trabajo para ir a un bar.

En una entrevista, Jayne contó que siempre había pensado en tener su propio bar, pues le gusta socializar y conocer gente nueva. Además, sus tres hijos mayores de edad les han contado que han ahorrado mucho haciendo sus fiestas en el "bar de su patio", en lugar de fuera.

Mi esposo Paul es ingeniero y siempre le ha gustado pasar a nuestro bar local (después de trabajar). Nunca lograba hacer que se quedara en casa", contó a Daily Mail.

Además, contó, de todos modos necesitaba hacer una renovación en el patio de la casa, por lo que tuvo la idea de matar dos pájaros de un tiro.

Entonces decidí, ¿por qué no crear mi propio bar, convertirme en dueña? Y entonces realmente podría decirle a la gente 'mande a mi marido a la casa del perro'", agregó.

El nombre del bar viene de una expresión común en el idioma inglés, donde se dice que cuando un esposo se mete en problemas, su mujer lo "manda a dormir a la casa del perro".

Solución creativa... pero costosa

Para crear el bar, la enfermera tardó 8 meses y gastó aproximadamente 18 mil libras (cerca de 444 mil pesos mexicanos) para instalar una cabaña insonora con todos los aditamentos para convertirse en un bar.

Ya no quiere ir a otros bares", celebró Jayne, además de contar que el letrero de la entrada fue hecho por un amigo de la pareja, inspirado en sus 3 perros basset hound.

La familia no ve el dinero destinado como un gasto, si no como una inversión, pues sienten que al final del día ahorrarán más al no salir tanto a bares y además podrán pasar más tiempo en casa.