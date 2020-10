Mujer intenta adoptar a perro como un 'hijo' para poder darle su apellido

Nuevo León.- Una mujer intentó realizar el protocolo de adopción de niños para adoptar a un perrito y así poderle poner su apellido.

¿Un perro con derechos de? Según información deuna mujer en el estado de Nuevo León quiso adoptar legalmente a su perro Octavio, sin embargo, su petición fue negada por la Jurisdicción Voluntaria y el Juez Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajo.

La mujer explicó que presentó un escrito de diligencias de Jurisdicción Voluntaria para adoptar a su perro, pero el juez Segundo de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito de Nuevo León desechó su petición porque el Código Civil de la entidad y las leyes aplicables en México únicamente prevén la adopción de personas.

Después de la negativa, la mujer presentó un amparo que fue resuelto por el Juez Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajo.

La acción que pretende la quejosa de ninguna manera incide en el contenido prima facie de dicho derecho fundamental, pues, en primer lugar, no le impide ejercer el derecho a decidir sobre la posesión o no de la mascota y, en segundo lugar, dicha pretensión individual de adoptar por la vía civil al canino no se encuentra protegida por tal derecho, pues cómo lo señaló la responsable, el derecho civil sólo contempla la adopción de personas; de ahí, que su acción no encuentra protección en el derecho vigente", señaló el juez.