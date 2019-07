A mujer le da asco ver beso lésbico y las agrede de esta manera

España.- Cero tolerancia mostró una mujer que viajaba en el metro de Barcelona al ver como otras dos mujeres se besaban frente a los pasajeros.

Al dejar en claro su molestia comenzó a insultar a la pareja llmandolas 'mariconas', por lo que una de las mujeres comenzó a grabarla con su celular.

Me dais asco. Yo también tengo un hermano maricón y no se come la boca delante de mí porque me da asco y me tiene respeto”, dijo la mujer que comenzó a insultar.