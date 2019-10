Mujer llamó a emergencias y grabó cuando su novio la apuñaló. AUDIO

Reino Unido.- Una mujer se ha convertido en un símbolo de valentía para otras víctimas de violencia tras haber sobrevivido al intento de su exnovio de asesinarla.

Se trata de Zahra Rechelle, de 31 años, quien terminó su relación de casi año y medio con Aaron Booth, debido a la actitud agresiva y violenta de él.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

Sin embargo, luego de terminar el noviazgo Booth se obsesinó con Rechelle, reporta el periódico The Mirror.

El pasado de 2 de febrero, Rechelle llamó a emergencias para denunciar que su exnovio estaba tratando de entrar a su casa y amenazaba con asesinarla.

En la llamada, cuyo audio se filtró a redes sociales, se puede escuchar a Rechelle suplicar que no la lastime, a lo que Booth responde: "¡Voy a matarte!".

En el audio se escuchan los gritos de Rechelle mientras huye de su expareja, quien la golpeó hasta dejarla casi inconsciente.

Rechelle logró salir de la casa, pero Booth la persiguió con un cuchillo y la apuñaló al menos 5 veces ante los policías que habían atendido la llamada de emergencia.

Tras el ataque, Zahra fue trasladada a un hospital donde poco a poco se recuperó de las heridas sufridas, mientras que Aaron enfrentó un juicio por intento de asesinato y fue condenado a 9 años de prisión.

Además, al salir deberá permanecer 6 años bajo supervisión y se le ha impuesto una orden de restricción indefinida que le prohibe contactar o acercarse a su exnovia.

El juez Richard Mansell, quien llevó el caso, felicitó a Rechelle por su valentía y apoyo en la investigación.

Has sido valiente en extremo. No solo te has protegido a ti misma; has protegido a otras mujeres", afirmó Mansell.