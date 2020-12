Mujer pierde a su bebé y su 'amiga' le pide que le devuelva los regalos

Australia.- Una mujer que recientemente sufrió la pérdida de su hijo de tan solo 29 semanas de nacido, detalló que una de sus amigas le pidió los regalos que le había dado para el bebe.

Mediante la red social Reddit, la mujer bajo el usuario ‘Choosing Beggars Subreddit’, generó una polémica al contar su historia después de que su amiga le regaló una manta suave, un elefante de peluche, botines, ropa y un juguete para el bebé.

No pedí estas cosas; como dije, eran regalos”, escribió la mujer.

Así mismo, continuó explicando que su hijo Benjamin nació prematuro, sin embargo, no sobrevivió y se encuentra devastada, pero lo que le causó otra molestia fue el mensaje de su amiga.

Una semana después me envía un mensaje preguntándome si Benjamin usó o tocó las cosas que compró porque si no ... ¡las quería de vuelta!" escribió la mujer, claramente incrédula.

La mujer compartió capturas de pantalla de los mensajes de Facebook que le envió su amiga pidiéndole que le devuelva los objetos en caso de que el bebé no los hubiera usado.

Oye, cariño, ¿me pregunto si usaste los regalos que compré para el bebé?.... Si no puedo dárselos al pequeño de Laura”, se puede leer en el mensaje.

La usuaria aseguró que no podía creer lo que su amiga le había solicitado en estos tristes momentos, sin embargo, le respondió que la mayoria de cosas las tenía intactas exepto la manta pues iban a enterrar al menor con ella.

No puedo creer que me lo estés preguntando en este momento, pero sí, todavía tengo las cosas excepto la manta, lo enterrarán con ella porque hace calor y me pareció impresionante. Quiero decir ... espero que eso esté bien para ti”, respondió.