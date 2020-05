Mujer quiere renunciar a sus gemelos, pero padre biológico los quiere tener

Estados Unidos.- Una madre ha decidido entregar a sus gemelos por nacer porque no quiere tener hijos y no tiene ninguna relación con su padre. Sin embargo, el padre biológico de los gemelos está muy interesado en criar a los niños solo, incluso si la madre no está en la imagen.

No cabe duda que el embarazo es un proceso muy difícil para cualquier mujer. Pero cuando el embarazo no es deseado, todo el proceso se vuelve mucho más difícil.

Aunque el padre biológico quiere involucrarse, la mujer no quiere tener nada que ver con él. Aunque no habló de sus razones para querer evitarlo, dejó en claro que no tienen relaciones y que no quiere tener una.

Incluso si él toma la custodia de los gemelos, ella quiere renunciar a sus derechos y dejar que críe a los niños sin su opinión. Ella compartió su historia de vida en Reddit con la esperanza de obtener algún apoyo de personas anónimas en línea.

Estoy embarazada de gemelos en este momento. Algo con lo que estoy luchando mucho, ya que no quiero y no lo guardaré. Debido a un montón de razones personales, decidí no involucrarme en sus vidas. Incluso consideró fuertemente el aborto antes. Mi plan era dejarlos en adopción, pero su padre (con quien no tengo relación) decidió que quería quedarse con ellos, y no hay mucho que pueda hacer al respecto. Sin embargo, le dejé claro que me mudaré una vez que nazcan y que no quiero saber nada sobre ellos. Firma mis derechos, etc.”.

A pesar del supuesto acuerdo del padre biológico con su plan, él está haciendo comentarios que hacen que ella se pregunte si puede confiar en él.

En mi última cita (con el médico), él quería venir, y acepté, aunque dije que no quería averiguar su género”, explicó. “Preguntó si solo él podría averiguarlo y no me lo diría. Un poco más tarde, y él ya me dejó escapar de lo que son, lo que me ha puesto increíblemente molesto. Dice que no lo hizo a propósito, pero no le creo. (Él quiere que yo sea su madre)”.

Debido a que está embarazada y lidiando con los desafíos, ella le dijo que ya no era bienvenido en las citas con el médico. Ella le dijo que “preferiría verlo lo menos posible hasta que nacieran”.

Ella agregó: “Él piensa que estoy reaccionando de forma exagerada, y cómo será su único padre, debería estar allí”, así que al menos una persona que se preocupa por ellos está allí”. Él quiere estar lo más involucrado posible ahora”.

La mujer embarazada quiere saber si está haciendo lo correcto o no, dada la difícil situación. Muchas personas le dijeron que, de todos modos, era valiente por haber tenido un embarazo no deseado.

Algunas personas piensan que es egoísta, y lo ha dicho, otros son más solidarios.

Al contrario de las personas que te acusan de egoísmo, lo que estás haciendo es realmente muy desinteresado”, escribió una persona. “Estás dando a luz a estos niños para que él pueda tenerlos y criarlos. Le diría que retroceda.

