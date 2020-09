Mujer sin hogar vive en su auto y la contratan en supermercado

Estados Unidos.- Una mujer que se había quedado sin hogar y dormía en su coche en un estacionamiento, fue contratada por un supermercado.

LaShenda Williams, residente del este de Nashville, Estados Unidos, se había quedado sin trabajo y sin un hogar hace 10 meses, por lo que tuvo que dormir en su automóvil y luchaba para conseguir ingresos para alimentarse.

Según información del medio local USA Today, la gerente del supermercado Tennessee Kroger, Jackie Vandal, vio a la mujer que vivía en el estacionamiento, por lo que decidió acercarse a ella y comprendió la situación por la que pasaba.

He estado aquí, de hecho este mes, el día 10 serán 10 meses. ¡Es un gran día!... Me encanta, me emociono todos los días por venir. No puedo esperar a ver a las personas con las que trabajo. No puedo esperar a ver a los clientes”, expresó Williams.